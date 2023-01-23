『APE ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 19時 10分に出品され03月25日 19時 10分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A・BATHING APE

ジャケット

ジャンバー

カラー···ブルー



ほとんど着ていません

今シーズンも着ませんでした

袖に汚れあります

(写真で確認ください。13枚目写真中心部分)

他きれいだと思います

古着にご理解頂ける方よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ APE

ジャケット