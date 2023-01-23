『【】ROJITA ロジータ 裾フリルテーラードコート Pコート ロリータ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 05時 08分に出品され04月17日 05時 08分に終了予定です。即決価格は9,578円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号4502

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#ちぃ坊の出品服 #ちぃ坊のジャケット



値下げ交渉お気軽にコメント下さい。



◎サイズは全て平置きで採寸しています。



◎ブランド



ROJITA



◎状態



傷や汚れ等はありません。



◎採寸表は写真最後のページを参照下さい。



※汚れがある物を購入した場合、汚れが落ちなくても保証致しかねます。



※サイズが不明の物はフリーサイズで表記しています。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

写真の採寸表でサイズを確認して下さい。



※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。



※確認は人間がおこなっている為、少しの汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。



※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。



※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。



他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。



※購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)



他にも古着・小さいサイズ・大きいサイズ・メンズ・レディース・ユニクロ・パーカー・ワンピース・Tシャツ・ニット・セーター・スウェット・トレーナー・セットアップ・スカート・パンツなど幅広くお取り扱いしております。



カラー···ピンク



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロジータ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【完売品】ROJITA

ロジータ

裾フリルテーラードコート

Pコート

ロリータ