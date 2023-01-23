『【未使用】お値下げ⭐️GUCCI トレンチコート 千鳥柄 ベルト付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 09時 05分に出品され03月09日 09時 05分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ トレンチ コート チェスターコート アウター ロング



これからの季節に，ピッタリのコートです！

中のキルティング部は取り外し可能！



ブランド グッチ



サイズ 44ですが、MからLサイズくらいです



色 白 黒 グレー



状態 購入してから袖通しのみしました、汚れなどなくとても綺麗な状態です^_^



☆可愛いくてサラサラした肌触りのいい生地です♪

付属でガーメントおつけ致します！



肩幅約39cm

身幅約44cm

着丈約86cm



フレンチガーリー

GUCCI

グッチ

epine 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: グッチ カラー: グレイ系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用】お値下げ⭐️GUCCI

トレンチコート

千鳥柄

ベルト付き