『《TOPSHOP》トップショップ チェック柄 バックリボン チェスターコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 50分に出品され03月05日 09時 50分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*

ご覧いただきありがとうございます

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*



数年前にロンドンにあるTOPSHOP店舗で購入しました。





【サイズ】UK4 / US0

着丈：約86cm

身幅：約48cm

肩幅：約51cm



【素材】

ポリエステル65%、アクリル23%、羊毛12%





【アイテム詳細】

裏地あり。透け感なし。

バックリボンが特徴的なミディ丈コート。モード感はありつつも、着まわしやすいのも魅力。今年らしいミニ丈ボトムとロングブーツを合わせたスタイリングもオススメです。



⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒

【注意点】

※商品は折りたたんで発送いたします。



※撮影環境により実際の商品と色味が異なる場合があります。



※中古品(自宅保管)のため、神経質な方・完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。

⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒



#topshop #トップショップ #アウター #コート

#チェスターコート #チェック柄 #おしゃれ

#リボン #zara #ザラ



カラー···レッド

着丈···ミドル

柄・デザイン···チェック

フード···フードなし

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: トップショップ カラー: グレイ系/ホワイト系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 《TOPSHOP》トップショップ

チェック柄

バックリボン

チェスターコート