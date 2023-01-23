『Lilidia ホワイト ダッフルコート フード付き ファー付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 20時 18分に出品され03月05日 20時 18分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日光により少し色が違います（5枚目が正確に近いです）



【スタイル】

このLilidiaのダッフルコートは、エレガントでありながらカジュアルな印象を与えるデザインです。フードとファーの装飾が特徴で、冬のコーディネートにぴったりです。



【素材】

ウール混合の素材は、保温性が高く、寒い季節でも快適に着用できます。柔らかな触感が魅力です。



【機能性】

前面に2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。デイリーユースに最適な一着です。



- ブランド: Lilidia

- 色: ホワイト

- 素材: ウール混合

- デザイン: フード付き

- 装飾: ファー付き

- ポケット: 前面に2つのポケット

- スタイル: ダッフルコート



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Lilidia

ホワイト

ダッフルコート

フード付き

ファー付き