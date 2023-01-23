『フォロー20%割❗️30万美品 モンクレール グルノーブルaussois ダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 06時 47分に出品され04月24日 06時 47分に終了予定です。即決価格は42,861円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【メルカリ開通記念セール❗❗

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当方ご覧頂きありがとうございます。

他にて2500件取引実績あり、この度メルカリをスタート致しました。

開通記念としてフォロー頂いて即決できる方に、現価格から20%OFF＋送料無料させて頂きます。



主にラグジュアリー系（モンクレール・カナダグース中心です）の出品になります。あまり市場にもないモデルもありますのでどうぞご覧下さい。

すべて私が直営店、アウトレットで直接買っているコレクションを放出します。

間違いなく正規品ですのでご安心ください。



モンクレール グルノーブル aussois

ダウンジャケット

フランス直営店にて購入の正規品



スキーウェアからインスピレーションをうけ、上品なタウンユースのデザインに昇華させたグルノーブルライン。

一般のモンクレールラインより高額でしられてますが、スキーウェアからの発想にあるように、

・腕に小物がはいるファスナーポケット

・裏側の収納ポケット

・素材は撥水性、湿度透過性あるテクニカル素材

など、

非常に保温性だけでなく、機能性も併せ持っています。



カラー ブラック



フード取り外し可能です。



サイズ2

Mサイズ感覚。

身幅55 肩幅42 袖丈71 着丈65

※多少誤差はご容赦ください。



状態

多少使用感ありますが目立つ瑕疵はなく、美品状態です。

フロントファスナーに沿ったウレタンコーティング部分がすこし剥げている箇所ありますが、微量です。

お渡しするのは写真に写るのみです。

中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください

ハンガーはつきません。



No.28



購入の際は必ずプロフィールをご覧ください



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フォロー20%割❗️30万美品 モンクレール グルノーブルaussois

ダウン