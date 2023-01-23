『デビュードフィオレバイレッセパッセ トレンチコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 00分に出品され03月21日 08時 00分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に一目惚れで買ったのですが、着る機会がなくずっとクローゼットにしまったままでした

タグは切ってしまいましたが試着したのみで外には着て出掛けていません



着ていただける方がいらっしゃったらお譲りしたいと思い出品いたしました

外には着て出ていませんが、中古品ですのでご了承いただけますようお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デビュードフィオレバイレッセパッセ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ デビュードフィオレバイレッセパッセ トレンチコート