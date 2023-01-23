『ビーバーウールロングコート グレースコンチネンタル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 23分に出品され03月27日 20時 23分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 グレースコンチネンタル

ビーバーウールロングコート



新品未使用

2024年福袋



サイズ36

36：着丈114.5 身幅46.2 肩幅36.8 ウエスト89.6 そで丈61.0 袖(二の腕)幅17.1 重量(g)1240 背抜きor総裏or裏無し総裏



以下サイトより



しなやかな肌触りと上品な微光沢が特徴的な、ウールブレンドのビーバー素材でお作りしたロングコート。

薄手で羽織りやすく、ばさっとラフに纏うだけでおしゃれに決まる一枚です。

メタルボタンと袖口にふわふわのボリューミィなエコファーをトッピングして、品良く着映える表情に仕上げました。

後ろは深めのスリット入りで、足捌きが良いのも◎

着膨れしないように拘ったすっきりとした美シルエットと大人好みの控えめなデザインで、タイムレスにご愛用いただける逸品。

コーディネートの邪魔をせず、飽きずに末永くご愛用いただけるおすすめのコートです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ビーバーウールロングコート グレースコンチネンタル