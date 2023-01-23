『新品【ドルモア Drumohr ネイビー系 ニット 】ザノーネラルディーニ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 04時 08分に出品され05月04日 04時 08分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品【ドルモア Drumohr ネイビー系 ニット 】



サイズ：48

カラー：ネイビー系

状態：新品未使用

参考価格：34,000円

素材構成：コットン100%



ドルモアの長袖コットンニットです。シンプルなデザインだからこそ求められる着心地の良さと上品さを兼ね備えたドルモアらしい1着です。

ネックのフィット感が上品なクルーネックタイプでジャケットとの相性バツグンです。首元にスカーフなどを差し込んでアクセントを作って頂いても素敵だと思います。

春〜秋口をメインに着用頂ける万能系トップスだと思います。



【サイズ詳細】48サイズ

平置きにて

肩幅 42.5cm、脇下身幅50.5 着丈64、袖丈62.5



※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

当方、身長178cm 68キロでちょうど良い着用感でした。



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【必読・注意事項】

撮影環境や解像度、またお使いのPC・スマホ画面の明るさにより多少現物と"色差"がございます事を予めご了承頂けます様お願い致します。



色に関しては主観で判断しております。カタログや正規のカラーとは言い回しが異なる場合があります。



発送は簡易包装にてコンパクトな発送となります。配送業者の不備による包装破れなどの責任は負いかねますこと予めご了承ください。



イタリアから仕入れの正規並行輸入商品です。イタリアでの在庫管理のため紙タグなし、紙タグに折れ、畳ジワなどのお品、サンプル品などが含まれる場合がございます。またハンガーやケースなど写真に掲載のない付属品はございません。ですので、国内にて店頭販売されている新品ではないことご留意して頂き、神経質な方はご購入お控え頂きますよう宜しくお願い致します。



ご購入者様都合による返品はお受けしておりませんので、ご購入前に必ずサイズなどのご確認お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ドルモア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品【ドルモア

Drumohr

ネイビー系

ニット

】ザノーネラルディーニ