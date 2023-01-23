『daiwa TECH WINDBREAKER JACKET GORE-TEX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 29分に出品され03月18日 18時 29分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39

TECH WINDBREAKER JACKET GORE-TEX



・GORE-TEX INFINIUM™ファブリクス採用

・持続的な表面撥水(弱い雨を弾く)

・優れた防風性(強風も暴風であってもしっかり遮断)

・きわめて優れた透湿性(湿気を逃がし、身体の温度や湿気のバランスを保つ)



どこか懐かしいフード収納タイプのウィンドブレーカージャケットです。

シンプルなデザインにしておりますが、フロントにはサイドポケット、

ベンチレーション部を活用したフラップポケットなど、

隠れた機能を持たせております。

内側は総裏メッシュ仕立てで、ドライタッチに着用できるのもポイントです。

大小様々なポケットワークを施し、タックルケース、ルアーケース、

モバイルなどを収納出来るようデザインしました。

見た目以上に収納力の高いトラックジャケットです。



表地

POLYESTER 100%



裏地

POLYESTER 100%



サイズ

M(着丈72cm、身幅70cm、裄丈89cm)



色

ネイビー



着用機会が少ないため、出品しました。ナイロン特有のアタリは一部見られますが、目立った傷や汚れはありません。気になる方は値下げも含めコメントお待ちしております。よろしくお願いします。



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など好きな方にもおすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daiwa

TECH

WINDBREAKER

JACKET

GORE-TEX