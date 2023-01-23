『★希少★ レオパード＆フォックス ロングコート M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 29分に出品され03月08日 18時 29分に終了予定です。即決価格は40,800円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体 レオパード

プリントではありません

衿＆袖 フォックス

Mサイズ

ロングコート

裏地綺麗

ネーム無し



ケスカが緩い箇所がありますがそれ以外は素晴らしいレオパード＆フォックスコートです。

ましてやロング丈です。

大変に素敵です。



サイズアウトで出品しますがダイエットして着るかもしれませんので突然の削除有りです。m(_ _)m



お値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★希少★ レオパード＆フォックス

ロングコート M