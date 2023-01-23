『ダイソン 扇風機 空気清浄機能付き タワーファン ピュアクール TP00IB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 02分に出品され03月11日 21時 02分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未開封の商品ですが、外箱シュリンクラッピングなし



★ 年間を通して使用できる

季節を問わず、空気清浄機やサーキュレーターとして使用でき、夏にスムーズな風を遠くまで送り出す扇風機として使えます。



★ 清浄された風

Air Multiplierテクノロジー

取り込んだ空気を増幅させ、スムーズな風を遠くまで送り出すので羽根は必要ありません。



★ NEW 活性炭フィルター

従来フィルターと比べて活性炭を3倍に増やしたことにより、有害なガス、ニオイなどを捕らえます。



★ 新しい360°グラスHEPAフィルター

6.3メートルのHEPAマイクログラスファイバーをプリーツ状に200回以上折った高密度のフィルター。PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去します。



★ 他の空気清浄機とは違い、PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。

空気中の花粉やウイルス、バクテリア、PM2.5も除去します。



★ 新たに、より多くの有害なガスも除去。

トリス緩衝液を浸透させた活性炭により、より多くのニオイや、ホルムアルデヒドなどのガスを捕らえます。



【スペック】

* 本体質量：3.70 k

* コードの長さ：2 m

* 最小 / 最大消費電力：6W / 56W

* 高さ：1018 mm

* 幅：196 mm

* 奥行き：196 mm

ダイソン Pure Cool TP00



ダイソン モデル名: Pure Cool

ダイソン 型番: TP00

ブランド: ダイソン



#dyson 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン