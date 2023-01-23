『iPhone 12 mini グリーン 64 GB Y!mobile【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 08時 17分に出品され04月09日 08時 17分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げしたため交渉不可です。

早い者勝ちでお願いします。



シリーズ:iPhone

機種名:iPhone 12 mini

カラー:グリーン

容量:64 GB

購入したキャリア:Y!mobile

付属品:なし/箱なし

商品の状態:目立った傷や汚れなし



☆購入後直ぐに全面保護カバーのスマホケースを使っていたため画面にヒビ割れ等はありません。

(※写真2枚目の左下は傷ではなくただの反射です)

カメラレンズも綺麗な状態です。

バッテリーは少なめですが、交換すればまだまだ本体として使用可能です。(動作不良無し)

状態は良いですが、素人保管のため完璧では無いことを理解のうえご購入の程よろしくお願いいたします。



発送の際は緩衝材、防水梱包をし、ダンボールにて発送いたします。



バッテリー最大容量···79%以下



IMEI (製造番号)···353013114154665 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル