『【エンダースキーマ】functional bucket bag（black）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 10分に出品され03月19日 00時 10分に終了予定です。即決価格は38,961円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 detail

material: cotton 60%:nylon 40%/cotton 100%/nylon tape/cow leather

color: black



W16 × H26 × D16cm

ショルダー: 68 cm ※調整可



ドローストリング開閉

ベジタブルタンニンレザーによるtick tag（チックタグ） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【エンダースキーマ】functional

bucket

bag（black）