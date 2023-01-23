『新品 ダイニチ 加湿器 ハイブリッド式 HD-RX900A【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 09分に出品され03月12日 13時 09分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

新品の未使用品になります。



■特徴

パーソナルユースモデルのハイブリッド式加湿器。気化式と温風気化式の2つの方式を湿度に応じて自動で切り替え、電気代のむだを抑える。

目に見えないほどの細かい粒子の水をファンの風で送り加湿するため、部屋全体に広がりやすく浸透率が高いほか、床がぬれる心配もない。

水や吹出口が熱くならず万が一転倒したときも安全。抗菌加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑える「抗菌フラットトレイ」を装備。

加湿タイプ：ハイブリッド式(温風気化式)



適用畳数(木造和室)14.5 畳

適用畳数(プレハブ洋室)24 畳

タンク容量6.3 L

設置タイプ据え置き

加湿量/h960 mL

最小運転音13 dB

連続加湿時間標準：7.3h、静音/おやすみ快適：10.5h、eco：13.7h、のど・肌：7.3h

タイマー切タイマー

消費電力500 W

コードの長さ2 m

その他機能自動運転

チャイルドロック



※即時購入可能です。

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※他でも出品しているため急な売り切れや公開停止となる場合がございます。

※お値下げのご相談は遠慮なくご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイニチ