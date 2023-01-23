『ディースクエアード DSQUARED2⭐️ハーフダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 12時 31分に出品され04月03日 12時 31分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DSQUARED2⭐️ハーフダウンです。



何にでもコーデできてるダウンです❣️

DSQUARED2らしくカッコいいですねd(￣ ￣)

DSQUARED2のパーカーとskaterデニムとコーデしてみました❗️

これからの季節にピッタリのアイテムです❗️

✨着用回数も数回程度の美品です♪✨

（写真の1〜7枚目は鏡撮影の為逆になっています。）



サイズS 約肩幅41 身幅50

2018ss 品番:S71FB0321

※タグ、内側ポケット変えボタンつき

定価⭐️86900円

170㎝ 68kg 着用



素人採寸になりますので若干の誤差はご容赦ください。



⚠️当方出品物がほとんどUSED品の為、神経質な方、気になってしまう方はトラブルのもとになるため購入はお控えください。見落とした少々の汚れなどがある可能性があります。



※発送は最小にしてお送りしますのでご理解くださいませ。



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季節感···秋



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ディースクエアード

DSQUARED2⭐️ハーフダウン