『Panasonic F-PXP55-K【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 04時 40分に出品され03月23日 04時 40分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|未使用に近い
|カラー:
|グレイ系
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落札価格22950円
505 入札履歴
終了
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