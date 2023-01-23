『新品♡ジャーナルスタンダード カシミヤMenchiステンカラーミドルワイドコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 34分に出品され03月17日 14時 34分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド Brand】

JOURNAL STANDARD

ジャーナルスタンダード



【アイテム Item】

Menchiステンカラーミドルワイドコート

カシミヤ ロングコート 21aw

新品タグ付き 即完売品 人気モデル



定価33,000円



【商品説明 Product Details】

ジャーナルスタンダードのカシミヤ混Menchiステンカラーミドルワイドコートは、上質なカシミヤ素材を使用し、洗練されたミニマルなデザインで魅了。



程よいミドル丈とワイドなシルエットが、体型を選ばず誰でもスタイリッシュに。

柔らかく暖かな着心地で、秋冬の冷え込む日にも快適さを提供します。



上質な素材と洗練されたデザインを兼ね備え、カジュアルからビジネスまで幅広いシーンに対応可能。

このコートで、季節感を楽しみながら洗練された印象を纏いませんか？



【状態 Condition】

目立った傷、汚れはありません。

There are no noticeable scratches or stains.



【カラー Color】

ベージュ



【サイズ Size Spec】

表記： F (フリーサイズ相当)

平置きサイズ(cm) Flat size

着丈 90

肩幅 66

身幅 70

袖丈 46



【素材 Material】

ウール ナイロン カシミヤ

ポリエステル



【購入元 buyer】

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品等 鑑定済商品です。



◯ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。

◯素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

◯発送はコンパクトに折畳ませて頂き、簡易包装・最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。(発送方法は変更になる場合があります。)また、畳みジワはご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品♡ジャーナルスタンダード

カシミヤMenchiステンカラーミドルワイドコート