『SLOBE IENA HAMILTON ハミルトン ダブルフェイスフードコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 17時 30分に出品され04月10日 17時 30分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SLOBE IENA スローブイエナ

HAMILTONハミルトン ダブルフェイスフードコート

カラー：ネイビー

サイズ：36

36サイズ詳細

肩幅52.5 身幅60着丈73.5 袖丈51.5

重さ830g 袖口32

素材 表地:ウール68%、ポリエステル22%、ナイロン10% 裏地:ポリエステル100%

定価：33,000円



昨年2月にベイクルーズストアで購入しました。

着用回数1回のみの美品です。

結局ダウンばかり着てしまい、着る機会がないため出品します。

即購入OKです◎



【2022AW】

SLOBE IENA

定番のHAMILTONWOOLシリーズ。

オーストラリア・ハミルトン地方の最高級のラムウールを使用。

SLOBEオリジナルで作り込んだこだわりのシリーズです。

今シーズンは素材の仕上げにより昨年より膨らみを感じられる素材感にこだわりました。

ハミルトンウールならではの、軽さと暖かさが魅力の1着。

柔らかくニュアンスのあるフードと、ワイドなたっぷりとしたシルエットでカジュアルにもフェミニンにも使えるデザインに仕上げました。

大きめのポケットもこだわりポイント。

ゆとりのあるサイズ感なので、中にインナーダウンやジャケットなど着込んでも◎

真冬にも使えるイチオシコートです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スローブイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SLOBE

IENA

HAMILTON

ハミルトン

ダブルフェイスフードコート