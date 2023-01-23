『メローラ ナッパ黒ライニングなし グローブ 革手袋 MEROLA【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 02時 51分に出品され04月27日 02時 51分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当品は 7.0サイズ となります。



＊他のサイズご希望の場合、変更ご対応させていただきます。



＊6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5サイズの在庫がございます。 ＊6.0・8.5サイズ残1



＊6.0サイズは特殊サイズで女性や手指の小さい男性のご着用も考えられます。



◆サイズ

画像2の方法で「中指長さ・手のひら周り ミリ単位」「身長・体重」ご計測の上で、ご質問でサイズ勘案させていただきます。

サイズや色でお迷いの場合、複数試着比較うけたまわります。



メローラ MEROLA グローブ 革手袋

ナッパ ライニングなし イタリア製

新品 （革手袋本体のみ・外箱なし）

落札価格＝１点、下記在庫よりお選びください。



■ 親指長さ-3mm 手の平幅通常 モデル



K1 NERO 黒



＊革1枚で指先でスマホ動作の場合もございますが、非対応とお考えください。



＊当ロット、肉厚気味、光沢感、皮革も表面も柔らかく、革と革をさすると、革の表面がこすれる音が鳴る、質感・肌ざわりです。



◆ナッパ（ラム）山羊交配種

革の光沢・発色・なめらかさ・やわらかさが特徴、タイトめに手指にそったラインの美しさは上品で見栄えがします。

ライニングなしは、皮革と縫合が、手指と直に沿うため、手指のラインの美しさが際立ちます。



＊スマートフォン等タッチパネル非対応の革ですが、タッチペン、導電性繊維の指サック（別出品中 グローブご購入でご希望で2指分おまけ）、革手袋を脱ぎ操作、ご提案いたしております、天然皮革の高級感や風合いをお楽しみください。



◆メローラについて

百年以上前にイタリアのナポリ創業のローマの革手袋の老舗です。 各種ブランド革手袋を製作。映画「ローマの休日」「タイタニック」など。2004年よりフェラーリ純正ドライビンググローブを製作（修理可能）



＊当方はメローラと15年超の取引で、当方の考えで微調整で発注、サイズ勘案や天然皮革・ライニング・縫製・着用の伸びなじみ等ふまえて、オーダーメイドのような着用感を念頭に、ご提案させていただいております。



◆送料無料 クリックポスト

＊交換＊当方起因→当方送料負担・お客様ご都合→お客様送料ご負担

＊返品＊ご相談の上でメルカリにキャンセル申請 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メローラ

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