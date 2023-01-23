『ASAUCE MELER トライアングルニット ストール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 16時 54分に出品され05月08日 16時 54分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMORROWLANDにて購入、ASAUCE MELER トライアングルニットストールとなります。

自宅で試着のみ、自宅保管品となります。



こちらは日本のストールブランド、ASAUCE MELER のため、とても肌触りがよいお品物となります。

形が三角ストールのため、通常のストールとしてお使いになっても素敵ですし、またベアトップとして巻き付けてもとても素敵に着こなせるお品物です。



定価：29700円



カラー...ホワイト

柄・デザイン...無地

素材...ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アソースメレ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ASAUCE

MELER

トライアングルニット

ストール