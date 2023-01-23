『グローブ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 21時 34分に出品され04月20日 21時 34分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ホワイト

競技の種類···ソフトボール

軟式、ソフトボール用グローブです

オーダーで作ったんですけど

イメージとちょっと違ったので出品します

袋、箱あります 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>武道・格闘技>>>薙刀 商品の状態: 目立った傷や汚れなし