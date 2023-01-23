『Campion チャンピオン ダウンジャケット 肉厚 ビッグロゴ ヌプシ 黒 L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 21時 08分に出品され04月30日 21時 08分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▶︎アイテム名

【希少】Campion チャンピオン ダウンジャケット 肉厚 ビッグロゴ ヌプシ 黒 L









▶︎サイズ

【M】

肩幅 61cm

身幅 65cm

袖尺 65cm

着丈 70cm









▶素材

表地 ナイロン100％

中綿 ダウン55％

中綿 フェザー45％







▶︎詳細

こちら、







▶︎状態

【5～6】

背中の腰の部分、両腕の後ろにほとんど気にならない程度のスレのようなものがあります。

また、ブラックなのでほどんど気にならないレベルですが、所々全体的に写真におさめるのが難しいくらいのごく小さなシミのようなものがあります。



10 ・・・ 新品



9 ・・・ 未使用



8 ・・・ 美品



7 ・・・ 使用感無くキレイな商品



6 ・・・ 少し使用感があるが目立った汚れや傷はない商品



5 ・・・ わずかに目立たないくらいの小さな汚れや傷がある商品



4 ・・・ キズや汚れあるが着用して頂ける商品



3 ・・・ 大きな傷や汚れがある商品



2 ・・・ キズや汚れが目立ち着用が困難な商品



1 ・・・ 不良品







※※※注意お願い※※※



①素人採寸のため若干の差異はご了承くさい。



②最善を尽くして状態確認をした上で商品の状態は記載させていただいておりますが、ごく僅かなシミ、汚れ等の見落としはご理解いただけますよう宜しくお願いします。

特に状態に敏感な方のご購入をお控え下さいm(_ _)m







▶︎発送

24時間以内には発送致します♪

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肩幅···61cm

身幅···65cm

袖丈···65cm

着丈···70cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Campion

チャンピオン

ダウンジャケット

肉厚

ビッグロゴ

ヌプシ

黒 L