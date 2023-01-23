『美品 セオリー コート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 33分に出品され03月28日 23時 33分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ご覧いただきありがとうございます(^-^)☆





■ブランド■



セオリー



■特徴■



ノーカラー、毛、薄手、ロング丈、コクーンシルエット





■生地■



肌触りが良く、チクチク感がない

軽いのに保温性や保湿性が高い

光沢があり、高級感がある

弾力性が高く、型崩れしにくい



■サイズ（実寸）■



サイズ : 表記P



肩幅 : 約43cm

身幅 : 約54cm

着丈 : 約61cm

袖丈 : 約60cm



※平置き計測



推奨：156〜163cm





■カラー■



キャメル





■状態■



綺麗ですが新品同様をお求めの方はお控え下さい。



比較的コンディションの良いお品です^ ^

目立つ汚れやダメージ等は見受けられず、

まだまだご着用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品



セオリー

コート