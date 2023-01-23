『CANONプリンター 本体 新品 コピー機 印刷機 スキャナー 複合機 NZ57【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 06時 47分に出品され03月11日 06時 47分に終了予定です。即決価格は7,215円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANONプリンター 本体 新品 コピー機 印刷機 スキャナー 複合機 NZ57



商品ページをご覧頂きありがとうございます！

年賀状印刷に対応しています！



---【商品について】---



純正インクが同梱されていますので商品到着後すぐに印刷ができます。新品未開封品です。

CANON入門プリンターの最新モデルとなります。スマホからの印刷も対応しています。



購入後、操作に関してお困りの場合はサポートいたしますのでご安心ください。



操作が簡単なため、初めてプリンターを使われる方やご高齢の方、学生の方にもおすすめなプリンターです。

スマートフォンに入っている画像やSNSからの画像もプリント可能です。



有線接続用のUSBケーブルは元から付いておりません。別売りとなります。

プラス500円でUSBケーブルを同梱する事も可能です。その場合はご購入前にお申し付けください。



---【配送】---

12時(正午)までのご注文で当日便での発送を行います。ヤマト営業所持ち込みですので圧倒的に早く到着いたします。

【翌日到着地域】

・本州

・四国

※一部地域を除きます。



2025年2月までのメーカー保証が付属しています。

保証書と保証書添付書類を封筒に入れて同梱いたしますので、故障してしまった場合でも無償のメーカー修理保証を受けられます。



【製品詳細】

・外寸法/幅435×奥行327×高さ145mm

・重量約4kg

・プリント解像度/4800×1200dpi

・印刷サイズ/A4以下

・給紙方式/後トレイ式

・インク色数/4色

・スキャナー機能有り

・給紙枚数/普通紙約40〜60枚、郵便はがき10枚〜20枚程度

・Wi-Fi対応

・セットアップ用インク付属BC-366、BC-365

・Windows用セットアップCD-ROM付属



対応OS

・Windows系列OS

・Windows11/10/8.1/7等

・Mac/Mac OS 10.12.6～

・Windows 8非対応



直接外箱に伝票貼り付けさせていただきます。ご理解の上ご購入をよろしくお願いします



#CANON #キャノン #コピー機 #スマホ #インク #テレワーク #EPSON #プリンター #複合機 #スキャナー #ts3530 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>プリンター・複合機 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キヤノン