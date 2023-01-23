『Rocky Mountain Featherbed サイズ38【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 24分に出品され03月17日 20時 24分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Rocky Mountain Featherbedで、サイズは38です。



ほとんど着ていませんが、よく見ると6.7枚目の画像の様なものがあります。

また自宅保管の為、ご理解頂ける方お待ちしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ロッキーマウンテンフェザーベッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Rocky

Mountain

Featherbed

サイズ38