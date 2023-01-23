『B iPhone SE 第2世代 (SE2) ブラック 64 GB SIMフリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 39分に出品され04月18日 02時 39分に終了予定です。即決価格は12,940円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★高額商品のためプロフィール確認お願いします



★値引き交渉不可★



アクティベーションロック解除、初期化済

38項目検査済→完動品



★即購入可★



○詳細



【機種】iPhoneSE2

【容量】64GB

【iOS】17.1.2

【シリアル】GWVH12DWPLJQ

【キャリア】SIMフリー

【imei】351889401331013 ○

【電池】ー 100% ※ SE2は最大容量が表示されません。2018年以降に発売された機種のため、バッテリー社外品メッセージが表示されます。バッテリーの品質に一切問題ありません。

【色】Black

【水没】なし

【交換】PSEマーク取得済み新品バッテリー 防水防塵テープ施工済み※プロフ参照



#31013



★内容物★



①本体

②硬度9H強化ガラスフィルム

③急速充電対応‼︎充電ケーブル

④シムピン

⑤清掃クロス

※箱は付属しません



○状態 ※完璧ではありません

【画面】

《S》極めて微細な傷が僅かにあり、もしくは傷は確認できない。非常に綺麗な状態！※中古の為、完全無傷は保証できません



（傷詳）傷なし



【側面】

《B》軽度の傷、使用感はあるが比較的綺麗な状態



（傷詳）下部に軽度の傷、他一部に微細な傷少しあり 比較的綺麗です！



【背面】

《B》軽度の傷、使用感はあるが比較的綺麗な状態



（傷詳） 一部に軽度の傷、カメラフレームに塗装ハゲ 比較的綺麗です！



【総評】

【B】多少の使用感は感じられるが、中古品としては比較的綺麗な状態！※軽度の傷はあります



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☆即日発送対応‼︎



☆不備返品可



下出品中

7 8 X XS XR 11 12 13 SE2 SE3 PLUS pro mini MAX iPhone8 iPhoneX iPhoneXS iPhoneXR iPhone11 iPhone12 iPhone13 iPhoneSE2 第2世代 32 64GB 128GB 256GB 512GB シムフリー 本体 アイフォーン 64 128 256 512 第3世代 iPhone13pro iPhone12pro iPhone11pro iPhone14 iPhone14pro 14 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル