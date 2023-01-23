『ハイブリッド加湿器 Dainichi Plus HD-244(W) WHITE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 03時 56分に出品され04月06日 03時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※注意⚠️フィルターは付属しません。

別途お買い求めください(リンクは下記に記載)。



◆品番・メーカー

Dainichi Plus HD-244(W) WHITE

#ダイニチ工業



◆概要

2023年秋に購入し、冬季ワンシーズン使用しました。

一部塗装剥がれ(3枚目丸印)があります。

取扱説明書付きです。



◆ご留意点

フィルターは付属しませんので、お手数ですが別途お買い求めください。

フィルターの品番、概要は下記リンクをご参照ください。

https://webshop.dainichi-net.co.jp/c/814186/814187/filter-h060519



◆その他

ご質問があればお気軽にご連絡ください。



#40畳 #30畳以上 #20畳以上 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり