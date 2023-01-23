『極美品✨ジャーナルスタンダード 極上のラムレザーダウンジャケットMトロける質感【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 00時 34分に出品され04月11日 00時 34分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号HT523



○アイテム

ジャーナルスタンダード Journal standard ラムレザーダウンジャケット

羊革 トロトロ 極上の柔らかさ 高級 Mサイズ

ダウン フェザー

極美品



○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



○サイズ

サイズM

肩幅42cm

身幅51cm

袖丈59.5cm

着丈62.5cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立つ傷や汚れのない美品。

気持ちよくご愛用頂けます^ ^



※状態は主観になりますので写真でご確認下さいませ。

※気になる点は、お気軽にご質問下さいませ^ ^





○カラー

ダークブラウン





○素材

表地 羊革

中綿 ダウン 60%

フェザー 40%

裏地 ポリエステル 100%





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品✨ジャーナルスタンダード 極上のラムレザーダウンジャケットMトロける質感