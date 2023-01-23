『‼️新品UARBANRESERCH DOORS SHAWL COLLAR COAT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 15分に出品され03月09日 15時 15分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



‼️新品UARBANRESERCH DOORS SHAWL COLLAR 2way COATです。



やわらかな質感と起毛のモッサウール生地を用いたショート丈フードコートで、襟に付属のフードは取り外し可能の2WAY仕様です。CAMEL

写真にあるハンガーは含みません。コートのみとなります。



喫煙者ではありません。

プロフィールを一読してください。

不明な点は、遠慮なく質問してください。ただし、身体の各サイズなどプライベートな質問は断ります。



●ブランド：

URBAN RESARCH DOORS

●販売：

株式会社アーバンリサーチ

●サイズ：タグ表記 38

以下は、公表サイズです。

肩幅 47cm

身幅 53cm

袖丈 61cm

着丈 70cm

●素材：

表地 : 毛52% ポリエステル43% ナイロン2% レーヨン1% アクリル1% 綿1%

裏地 :

本体 : ポリエステル80% 綿20%

袖：部分 ポリエステル100%

●状態：

新品ですが、自宅保管している品ということを理解した上で購入してください。

保管に伴う皺があります。

●その他、注意事項：

細かいことが気になる人や神経質な人、店頭での新品のような完璧品を購入したい人とは取引を断ります。

写真や品物の説明等で判断して購入してください。不明な点は必ず確認してから購入してください。

❗️購入後のクレーム、キャンセル、返品は品物の汚損、損傷、染みつけ、差し替えの恐れがあるので断ります。❗️キャンセルの可能性がある人は絶対に購入しないでください。

発送は、小さくたたむため皺ができることを理解願います。又、リサイクル資材を使用した素人の簡易な梱包となることも理解願います。



Polo by Ralph Lauren、UNITED ARROWS、EDIFICE、nano universe、JOURNAL STANDARD、SHIPS、BEAMS、TOMORROWLAND



素材···ウール



ジップ・ボタン···ボタン留め



フード···フードあり（取外し可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アーバンリサーチドアーズ カラー: オレンジ系/ベージュ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ‼️新品UARBANRESERCH

DOORS

SHAWL

COLLAR

COAT