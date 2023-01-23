『【 TOMORROWLAND 】 ステンカラーコート 46 NAVY【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 12時 31分に出品され03月16日 12時 31分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMORROWLAND(トゥモローランド)

ステンカラーコート

46 M ネイビー



⚪︎TOMORROWLAND のステンカラーコート です。

着用機会がない為出品致します。

ダウンライナーは取り外し可能です。



⚪︎発色と生地感はとても良く雰囲気は良いのですが、

肩周りのサイズ感がタイトなのでサイズが合う方がいればお勧めいたします。

170センチ痩せ型の方でジャストな印象ですが、

サイズ表記を参考にして頂けると幸いです。



⚪︎定価は¥80,000ちょっとだったと記憶しています。



⚪︎中古品のため、写真に写らない小さな傷や汚れ、劣化、擦れ、たるみがある場合があります。



肩幅···43cm

身幅···50cm

袖丈···63cm

着丈···83cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【

TOMORROWLAND

】

ステンカラーコート

46

NAVY