『Casper John スーパー140’sダブルフラップステンカラーコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 18時 24分に出品され03月16日 18時 24分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用、Sサイズです



XSサイズを購入予定のはずが、誤ってSサイズを購入してしまったため出品します。￼



手数料と送料の兼ね合いで、これ以上の値下げは厳しいです￼。



22日までに売れなければ、zozoに返品するため、商品ページを閉じます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: キャスパージョン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Casper

John

スーパー140’sダブルフラップステンカラーコート