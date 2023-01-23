『DE VECCHI 革 バッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 13時 09分に出品され03月31日 13時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださりありがとうございます(*^_^*)



こちらは高級ブランド DE VECCHI のイタリア製革バッグです。表面は表も裏も全て革編みになっており、大変高級品で、購入当時は20万以上だったそうです。

主人の、パイロットだった父親が仕事に行く際に書類ケースとして持ち歩いていたバッグです。

主人が貰ったのですが、荷物のやたら多い主人では全く使う機会がなく(^_^;)

私もショルダーバッグ派なので使えず。。



あんまり荷物を持ち歩かず、書類ケースとしてこのような革のバッグを探していた方、いかがでしょうか？

高級感漂う、大変美しい、オシャレなバッグです。

持ち手などは付いていません。



横40×縦28 幅3



写真1.表

写真2.裏も編みこみ

写真3.美しい編み目

写真4.底に革ならではの傷が少し

写真5.開けるとこんな感じ、小傷少しありますが非常に綺麗です。

写真6.中のポケットはベルベットのような素材で高級感

写真7.ファスナー付きのポケット

写真8.内側に付いてるロゴプレートは小傷あります

写真9.ペンホルダー少し汚れ？傷？あります

写真10.ペンホルダー横のカードホルダー少し汚れあります





以上、特筆すべきダメージは無く、美品ですが、中古、自宅保管品ですので、くれぐれも神経質な方は購入しないでください！



プロフィールから覗いてみてください。

スカーフショップです！

スカーフ、ショール、ネクタイ、ポケットチーフ、ハンカチ、マフラーなど大特価販売中です！



#スカーフショップ ヒカリ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり カラー: ブラック系/ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ DE

VECCHI

革

バッグ