『ラコステ LACOSTE ダウンジャケット アウター Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 01分に出品され03月31日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品

ラコステ LACOSTE ダウンジャケット アウター Lサイズ



●ブランド

ラコステ

LACOSTE



●サイズ:L

着丈:73

肩幅:49

身幅:59

※多少の誤差はご了承ください



●色

画像をご確認ください



状態：A～E

A:新品同様

B：色あせ少なく全体的に状態良好

C：多少の色あせ等あるが全体的に状態良好

D：特定の箇所にシミ、穴等はあるが古着として問題ないレベル

E：全体的に状態が悪い



状態：B



●詳細

色あせ：なし

シミ：なし

穴・ほつれ：なし



古着の一点物を中心に出品しています。定期的にお値下げ、再出品をしていますので気になる商品がございましたら是非いいね、フォローしておくことをお勧めします( ^ ^ )/



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#GAP #ポールスミス #チャップス #stussy #TOMMY #パタゴニア #ノースフェイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラコステ

LACOSTE

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Lサイズ