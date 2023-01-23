『ユニクロ ダウンジャケット F グレー フード、ファーなし ひび割れあり【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 58分に出品され03月05日 11時 58分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♦フォロー割♦

1000～2999円 → 100円引き✨

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♦まとめ割♦

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︎︎︎︎☺︎No.326





‪︎‬ ‪︎☺︎カラー‪︎‬…グレー ‪︎

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんのでご了承下さいませ)



☺︎サイズ

【平置き寸法】

肩幅 ／47cm

着丈 ／73cm

身幅 ／56cm

袖丈 ／62cm

※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。





【注意事項】



※実寸をよくご確認の上、ご購入お願い致します。



※落札後のクレームは対応しかねますのでご理解の程よろしくお願い致します。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)





※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。





※確認は人間が行っている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。

また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。





※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。





※他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ

ダウンジャケット

F

グレー

フード、ファーなし

ひび割れあり