『RRL チェスターコート 38R ダブルアールエル ラルフローレン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 12時 31分に出品され03月16日 12時 31分に終了予定です。即決価格は214,920円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RRL -Clothing line-

Chesterfield Coat

Size:38R

Color:Dark grey（黒に近い。写真３枚目以降参照）

Made in Italy



【商品の状態】

試着のみの新品未使用品（ポケットしつけ糸有り）



【生地素材】

表地ウール100%、裏地コットン51%、ビスコース49%



【およその寸法】

肩幅46cm、脇下直下の身幅56cm、着丈97cm、袖丈64cm



もし値下げ交渉される場合は、まず希望価格をご提示くださいませ。また一般的な常識の範囲内でお願いします。



その他ご質問がございましたら、コメント欄よりお問い合わせくださいませ。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RRL チェスターコート 38R ダブルアールエル ラルフローレン