『バズリクソンズ Pコート 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 15時 49分に出品され04月18日 15時 49分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バズリクソンズのPコートです。

カラー濃紺

サイズ40(L)

公式のサイズ表記には身幅55㎝とありますが、実寸はピンと張った状態で56.5㎝あります。

使用感は多少ありますが、大事に使ってましたので目立った汚れ、毛玉のない美品です。

あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バズリクソンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バズリクソンズ Pコート 美品