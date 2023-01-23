『【高品質】iPhoneXr ブルー 256GB SIMフリー 本体100% 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 33分に出品され03月25日 01時 33分に終了予定です。即決価格は12,168円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
【美品☆】Google Pixel 6a 本体 128GB SIMフリー
¥ 15436
【残り1点！】iPhoneX シルバー 64GB SIMフリー 本体 100%
¥ 12950
【新品未使用】 Xperia 5 iv 128GB ブラック simフリー
¥ 30599
iPhone SE2 64GB バッテリー新品 100% SIMフリー
¥ 10250
シャオミ xiaomi 13T アルパインブルー 新品未使用
¥ 15990
Google pixel7a 7a 128GB スノー SIMフリー
¥ 17595
新品AQUOS sense6s SIMフリー ライトカッパー64GB
¥ 11050
4075【画面・電池 新品】iPhone X 256GB シルバー
¥ 14250
motorola edge 40 ブラック
¥ 17160
【美品】iPhoneX シルバー 256GB SIMフリー 本体100%
¥ 13200
Xiaomi 13T 256GB SIMフリー アルパインブルー
¥ 17940
新品未使用 Libero 5G IV A302ZT / ZTE ブルー
¥ 8579
【良品◎大容量‼︎】iPhoneSE 第2世代 本体 256 GB SIMフリー
¥ 14290
Google Pixel 6a 本体 Sage 128GB SIMフリー
¥ 16890
Blackview BL6000 pro
¥ 11050
【美品】iPhone12 mini ブルー 64GB SIMフリー 本体100%
¥ 16068
電波障害対策用iPhone11 64GB DSDS SIMフリー
¥ 12750
IPhone 12 pro 128GB ゴールド SIMフリー 専用
¥ 16770
落札価格12168円
245 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！