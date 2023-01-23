『SHARP セラミックヒーター HX-1020X【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月14日 11時 03分に出品され05月14日 11時 03分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高効率セラミックヒーター】

SHARPのHX-1020Xは、優れた熱効率を持つセラミックヒーターです。短時間で部屋を暖めることができ、寒い季節に最適です。



【多機能操作パネル】

操作パネルには温度設定や運転モードのボタンがあり、簡単に使用できます。自分の好みに合わせた暖房が可能です。



【コンパクトデザイン】

コンパクトなデザインで、どんな部屋にもフィットします。持ち運びも簡単で、必要な場所にすぐに設置できます。



- ブランド: SHARP

- モデル: HX-1020X

- タイプ: セラミックヒーター

- 操作パネル: 温度設定ボタン、運転モードボタン

- 色: グレー

- 電源コード: あり



ご覧いただきありがとうございます。

お品は殆ど使用してませんし、出品時も問題なく使用できましたが、自宅保管品ですので、ご理解ある方よろしくお願いします。



保管場所の関係から発送にお時間を頂戴する可能性もあり個別に相談させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>ストーブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ