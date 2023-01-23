『《伊太利屋》新品訳有 伸縮性あり ストール付きカットソー シャツ 13サイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 20時 18分に出品され04月07日 20時 18分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 《伊太利屋 イタリヤ》新品訳有 定価72,600円 柔らかレーヨン素材 伸縮性あり ストール付きカットソー シャツ 13サイズ A9803



商品説明

★ブランド 伊太利屋 イタリヤ



★商品名 シャツ



★サイズ 13サイズ 平置き 着丈57cm 身幅46cm ゆき丈72cm ※多少の誤差はご了承下さい。



★色 ライトブルー系 ※画像にて確認下さい



★素材 レーヨン72% ポリエステル28%



★定価 72,600円(税込)



★状態 新品未使用(タグ付)



★コメント★



胸元のヒョウ柄がインパクトのあるシャツ。

背面のロゴとヒョウの目にはストーンが使われています。

服と同色のストール付きです。伸縮性もあり、着心地の良い1着です。

※表の左目のストーンが取れています。そのためお安く出品しております。ご理解の上ご購入をお願い致します。



こちらの商品は正規店の新品です。



#その他シャツ、アウターなど出品中

よろしければご覧下さい。



注意事項

★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。



#伊太利屋

#シャツ

#カットソー



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: イタリヤ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 《伊太利屋》新品訳有

伸縮性あり

ストール付きカットソー

シャツ

13サイズ