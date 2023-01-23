『エルメス 手帳カバー 正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 43分に出品され03月05日 03時 43分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年半使用しました。

角スレなどありますが

比較的綺麗な方かと思います。



定価10万程



ネイビーとブルーのカバー



広島SOGOで購入した確実正規品です。



箱とリボンもありますが

付属する場合はプラス2000円になります。





グローブトロッター 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>手帳・日記・家計簿 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス