『iphone11【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 03分に出品され04月01日 08時 03分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 iPhone 11 64GB ブラック SIMフリー

型番 MWLT2J/A

残債 なし

ネットワーク利用制限 なし

SIMロック なし



★動作確認

カメラ インアウト ○

タッチパネル ○

充電 ○



★状態

背面及び側面に傷や汚れがあります。

写真をご確認のうえご購入ください。



★その他

別商品や別のiPhoneも出品中です。

ご覧いただき、同時購入の際は値引き可能な場合がございます。

一度ご相談ください。



ブランド：Apple iPhone iPhone 11

画面サイズ：6.1 インチ

内蔵ストレージ容量：64GB

SIM情報：SIMフリー

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー



画面に少し線が入ってるような割れがあります。

画面の調子が悪くゴーストタッチが起こるので

スクリーンの交換をした方がいいと思います。



容量···64GB



機種名···iPhone 11



カラー···イエロー



購入したキャリア···SIMフリー



付属品···箱



バッテリー最大容量···80～84％ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり