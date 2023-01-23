『新品 INTERPLANET ショートダウンジャケット ベージュ M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 04時 01分に出品され03月29日 04時 01分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 INTERPLANET

ショートダウンジャケット

サイズ：M

カラー：グレイッシュベージュ

定価：27,500円



新品未使用の自宅保管品になります。タグ付き。

小さく畳んで発送予定です。

画像5~6枚目は色違いの参考画像です。





身幅51.5 肩幅39.5 着丈56 そで丈60.5

素材:表生地：ポリエステル95%ポリウレタン5%

裏生地：ポリエステル100%

詰物：ダウン50%フェザー50%







上品な素材でカジュアルなイメージのダウンコートを女性らしい印象に仕上げました。

軽く羽織りやすいブルゾン感覚のデザインで、ボディは程よくゆとりがあり厚手のニットを着てもすっきり。

袖口と裾にはゴムを使用し，ボリューム衿は防寒性もあり小顔効果も◎

すっきり見えるシルエットが着やせ効果も叶えてくれるおススメな１枚です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: インタープラネット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

INTERPLANET

ショートダウンジャケット

ベージュ

M