『ESSENTIALS ダウンジャケット men s【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 17時 59分に出品され03月17日 17時 59分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ESSENTIALSは、シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴のブランドです。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な保温性を提供します。



【デザイン】

黒を基調としたシンプルなデザインで、どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。フード付きで、機能性も兼ね備えています。



【快適性】

ダウン素材を使用しており、軽量でありながら暖かさを保つことができます。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する一着です。



- ブランド: ESSENTIALS

- 色: 濃紺

- スタイル: ダウンジャケット

- タグ: ESSENTIALS



身幅62着丈67肩幅53袖丈61(cm)



ご覧いただきありがとうございます。23awのパファーダウンジャケットです。購入時28000円。開封後1度しか着ていません綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エフオージーエッセンシャルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ESSENTIALS

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