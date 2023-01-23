『アルマーニジュニア ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 21時 03分に出品され04月21日 21時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···40cm

身幅···50cm

袖丈···58cm

着丈···65cm



柄・デザイン···無地



カラー···ブラック



着丈···ミドル



フード···フードあり（取外し不可）



種類···ダウンコート



子供が着なかったため、母の私（164cm9〜11号）が、何度か着用しました。なので、状態はとても良いです。

袖は裏地のところにリブラがついているので￼風邪を通せず暖かいです。ポケットは前みごろ両サイドと胸元に￼すべてファスナーが付いているので安心です。

襟の中にしまえるフードも付いています。

未使用に近い、お品物だと思います。

出品に際してクリーニングに出しました。なので、あんまりお値引きができませんが、交渉の余地ありです。よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 160cm ブランド: アルマーニジュニア