『新品！パタゴニア DAS・ライト・フーディ ダスパーカー マイクロパフ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 12時 51分に出品され03月11日 12時 51分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのダスライトフーディです。

新品未使用品です。

税込45650円でした。

色はアナカパブルーで、サイズはSサイズですが、日本サイズはMになるかと思います。

素人採寸ですが、身幅53センチ、着丈75センチ、肩幅44センチ、袖丈66センチです。

ダウンではないため、洗濯機で丸洗い可能です。



DASライト・フーディは、山で目的を達成するための超軽量なビレイ用フーディとして主力となるアルパイン製品。

非常に軽量で耐水性を備え、ダウンのように温かい化繊のプルマフィル・インサレーションを、悪天候への耐性を高めたコーティング加工済みシェルと組み合わせて使用。



■重量：320 g (11.3 oz)



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素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品！パタゴニア



DAS・ライト・フーディ ダスパーカー マイクロパフ