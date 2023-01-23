『いりこま様Razer blackwidow v3 pro ワイヤレスキーボード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 05時 41分に出品され04月06日 05時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・品名 : Razer blackwidow v3 pro ワイヤレスキーボード (グリーン軸)

・カラー : ブラック

・接続 : ケーブル···有線ワイヤレス(無線)

・付属品 : 説明書、箱、本体、USBレシーバー、接続ケーブル



購入したもののあまり使用の機会がないため、出品致します。状態はキレイですが、あくまでも中古品であることをご理解頂いたうえ、ご購入をお願い致します。

また、その他必要な写真等ございましたらお申し付けください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: レイザー