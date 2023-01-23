『【ジャンク】訳ありお得青文字盤腕時計スワロフスキーSwarovski2686【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 14時 57分に出品され04月27日 14時 57分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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人気ブランド

スワロフスキーの腕時計のご紹介です♪



なかなか出回らないモデルです！

この機会に是非いかがでしょうか？



【稼働品/ battery OK 】です。

【正規品/ genuine product 】です。

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。



◯商品の状態

ベルトのピンの留め具が一部不足しており、

ベルトのピンが留まりません。

画像にてご確認下さい。

そのためジャンク品として

お値打ちにお譲りしたいと思います。



その他は比較的に使用感の少ないUSED品で

軽度の擦り傷はございますが、

特に目立つ大きい傷やダメージはございません。



◯商品の詳細

ブランド：Swarovski (スワロフスキー)

文字盤カラー：濃紺 ブルー、ネイビー

ケースカラー：シルバー 銀色

ベルトカラー：シルバー

時計サイズ（横幅、リューズ含まず）：33mm

腕周り：14cm

付属品：なし

当店管理番号：WW2686



◯その他

・1点物なので早い者勝ちになります。

コメントいただいている最中や、お値下げ

交渉中でも、他のお客様にてご購入いただいた

場合は、そちらを優先させて頂きます。

・他にもたくさんの時計を出品しております。

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#世界ブランド

#世界ブランドのスワロフスキー

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時計 タグ 【ジャンク】訳ありお得青文字盤腕時計スワロフスキーSwarovski2686