『WANNA Mサイズ ストライプ柄キルティングジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 02時 16分に出品され04月09日 02時 16分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このジャケットは、青とオレンジのストライプ柄が特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【高い機能性】

キルティング素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節でも快適に過ごせます。



【ブランドの信頼性】

WANNAブランドの製品で、品質とデザインに定評があります。



- ブランド: WANNA

- サイズ: M

- 色: 青とオレンジ

- 素材: キルティング

- デザイン: ストライプ柄

- 特徴: 背面にメッセージプリント

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WANNA

Mサイズ

ストライプ柄キルティングジャケット