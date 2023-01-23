『【専用】モンクレール シモーネロシャ ロングダウンコート 0 訳あり格安【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 33分に出品され03月28日 12時 33分に終了予定です。即決価格は41,850円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【モンクレール ジーニアス 4 】

モンクレール シモーン・ロシャ 2019-20年秋冬コレクション



バイマにて購入。

一度着用していますが後ろ裾付近に傷、裾にもあたりがあります。(画像参照)



訳ありのためかなり低め価格ですが、未使用に近い状態でかなりお得かと思います。



軽い薄手ダウンで真冬向きではなく、春先、秋のシーズン向きです。

三寒四温のこの時期にもおすすめです。



サイズ 0

寸法 着丈120 肩幅38 胸幅 44

袖丈56

素材

表地: 100% ナイロン

裏地: 100% ナイロン

詰物: 90% ダウン, 10% フェザー



こちらのMadeleineは、Moncler Geniusプロジェクト第4弾、4 Moncler Simone Rochaコレクションのトレンチコートです。フェミニンさでは典型的とされているデザイン。テクニカルナイロンにダウンパディング、ウエストのギャザーやバルーンスリーブで、シルエットを強調するデザインと組み合わせました。Moncler Simone Rochaロゴ入りスナップボタンや、左そでのMonclerロゴ、えり開きのフェイクパールのような、ディテールを活かして女性のためのデザインとなってます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【専用】モンクレール シモーネロシャ ロングダウンコート

0

訳あり格安